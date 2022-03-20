UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты сбросили бомбы на школу в Мариуполе: там прятались около 400 человек

Фото: оккупанты сбросили бомбы на школу в Мариуполе, где прятались около 400 человек (t me polkazov)
Автор: Мария Кучерявец

Российско-оккупационные войска снова атаковали место, где от российских бомб прятались мариупольцы. Враги сбросили бомбы на школу в Мариуполе, где находились около 400 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Мариупольского городского совета.

"Вчера российские оккупанты сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе Мариуполя, где прятались около 400 мариупольцев - женщины, дети и пожилые", - говорится в сообщении.

Известно, что здание разрушено, а под завалами до сих пор находятся мирные люди. Информация о количестве пострадавших уточняется

Напомним, 16 марта в Мариуполе российские оккупанты сбросили авиабомбу на драматический театр, где находились сотни детей и женщин. Впоследствии стало известно, что бомбоубежище выдержало удар.

Ранее мы публиковали фоторепортаж, как выглядит Мариупольский драмтеатр, переживший авиаудар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольВойна России против Украины