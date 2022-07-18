Оккупанты сбили собственный истребитель в Луганской области (видео)

Российские войска уничтожили свой же истребитель Су-34 в небе над оккупированным Алчевском в Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.
На опубликованных фото и видео видно остатки самолета с бортовыми номерами и символикой ВКС России.
Кроме того, фото сбитого самолета опубликовали в местных чатах, после чего в комментариях люди призвали удалить пост.
Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины уничтожили еще один склад боеприпасов и ГСМ в оккупированной Кадиевке (бывший Стаханов) Луганской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.