Оккупанты сами не могу ответить, когда проводить псевдореферендум, - мэр Энергодара

Фэйковая власти временно оккупированных территорий Запорожской области проводит подготовительные мероприятия по псевдореферендуму. Однако, им не удастся провести его как следует.

По словам Орлова, для организации псевдореферендума оккупантам необходимо провести еще много работы. Однако провести его как следует оккупанты не смогут.

"Хотя мы же понимаем, как проводятся все голосования в Российской Федерации и объявляются потом результаты. У меня нет сомнений, что им удастся, но сделать все как следует - у них объективно нет таких возможностей", - заявил мэр.

Также россиянам будет трудно провести фейковый референдум из-за регулярных обстрелов в Запорожской области. Однако теоретически они могут организовать все в любую дату.

"Личные данные они собирали в течение трех месяцев, раздавали по 10 тысяч рублей пенсионерам, на коммунальных предприятиях. Думаю, были как раз случаи сбора персональных данных под предлогом выдачи этих средств", - заметил Орлов.