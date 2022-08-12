Оккупанты сами не могу ответить, когда проводить псевдореферендум, - мэр Энергодара
Фэйковая власти временно оккупированных территорий Запорожской области проводит подготовительные мероприятия по псевдореферендуму. Однако, им не удастся провести его как следует.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
По словам Орлова, для организации псевдореферендума оккупантам необходимо провести еще много работы. Однако провести его как следует оккупанты не смогут.
"Хотя мы же понимаем, как проводятся все голосования в Российской Федерации и объявляются потом результаты. У меня нет сомнений, что им удастся, но сделать все как следует - у них объективно нет таких возможностей", - заявил мэр.
Также россиянам будет трудно провести фейковый референдум из-за регулярных обстрелов в Запорожской области. Однако теоретически они могут организовать все в любую дату.
"Личные данные они собирали в течение трех месяцев, раздавали по 10 тысяч рублей пенсионерам, на коммунальных предприятиях. Думаю, были как раз случаи сбора персональных данных под предлогом выдачи этих средств", - заметил Орлов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Запорожской области гауляйтер Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении так называемого "референдума" о присоединении временно оккупированных территорий в состав России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.