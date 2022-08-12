Окупанти самі не можу відповісти, коли проводити псевдореферендум, - мер Енергодара

Фейкова влада тимчасово окупованих територій Запорізької області проводить підготовчі заходи щодо псевдореферендуму. Однак, їм не вдасться провести його як слід.

За словами Орлова, для організації псевдореферендуму окупантам необхідно провести ще багато роботи. Однак провести його як слід окупанти не зможуть.

"Хоча ми ж розуміємо, як проводяться всі голосування в Російській Федерації і оголошуються потім результати. У мене немає сумнівів, що в них вдасться, але зробити все як слід - у них об'єктивно немає таких можливостей", - заявив мер.

Також росіянам буде важко провести фейковий референдум через регулярні обстріли в Запорізькій області. Однак теоретично вони можуть організувати усе в будь-яку дату.

"Особисті дані вони збирали впродовж трьох місяців, роздавали по 10 тисяч рублів пенсіонерам, на комунальних підприємствах. Думаю, були якраз випадки збору персональних даних під приводом видачі цих коштів", - зауважив Орлов.