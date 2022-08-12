Окупанти самі не можу відповісти, коли проводити псевдореферендум, - мер Енергодара
Фейкова влада тимчасово окупованих територій Запорізької області проводить підготовчі заходи щодо псевдореферендуму. Однак, їм не вдасться провести його як слід.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів мер Енергодару Дмитро Орлов.
За словами Орлова, для організації псевдореферендуму окупантам необхідно провести ще багато роботи. Однак провести його як слід окупанти не зможуть.
"Хоча ми ж розуміємо, як проводяться всі голосування в Російській Федерації і оголошуються потім результати. У мене немає сумнівів, що в них вдасться, але зробити все як слід - у них об'єктивно немає таких можливостей", - заявив мер.
Також росіянам буде важко провести фейковий референдум через регулярні обстріли в Запорізькій області. Однак теоретично вони можуть організувати усе в будь-яку дату.
"Особисті дані вони збирали впродовж трьох місяців, роздавали по 10 тисяч рублів пенсіонерам, на комунальних підприємствах. Думаю, були якраз випадки збору персональних даних під приводом видачі цих коштів", - зауважив Орлов.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Запорізькій області гауляйтер Євген Балицький підписав розпорядження про проведення так званого "референдуму" щодо приєднання тимчасово окупованих територій до складу Росії.
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