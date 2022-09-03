UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты из С-300 атаковали Харьков, много пострадавших из-за обстрелов области

Фото: оккупанты из С-300 атаковали Харьков ночью (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты ночью ударили ракетой по Харькову из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300. Из-за обстрелов области ранения получили еще 6 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Ночью, около 1 часа, россияне ударили из комплекса ЗРК С-300 по Новобаварскому району Харькова. Ракета попала в землю рядом с админзданием школы, ударной волной выбило окна школы и повредило рядом дом. Пострадавших нет", - рассказал он.

По области, по данным главы региона, оккупанты в течение суток обстреливали Харьковский, Изюмский, Богодуховский, Чугуевский районы.

"К сожалению, есть пострадавшие среди гражданских, госитализировали 6 человек: Изюмский район - 2 мужчин 52 и 32 лет, Харьковский - женщину 62 лет, мужчин 63 и 48 лет. 46-летнего мужчину госпитализировали в Богодуховском районе", - добавил председатель ОВА.

Синегубов добавил, что состояние пострадавших - среднее.

Как сообщалось, российские оккупанты ночью ударили ракетой по Харькову. Пострадал Новобаварский район.

Напомним, российские военные перешли к новой тактике в Харьковской области и пытаются наступать по всем направлениям региона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков