Оккупанты из С-300 атаковали Харьков, много пострадавших из-за обстрелов области

"Ночью, около 1 часа, россияне ударили из комплекса ЗРК С-300 по Новобаварскому району Харькова. Ракета попала в землю рядом с админзданием школы, ударной волной выбило окна школы и повредило рядом дом. Пострадавших нет", - рассказал он.

По области, по данным главы региона, оккупанты в течение суток обстреливали Харьковский, Изюмский, Богодуховский, Чугуевский районы.

"К сожалению, есть пострадавшие среди гражданских, госитализировали 6 человек: Изюмский район - 2 мужчин 52 и 32 лет, Харьковский - женщину 62 лет, мужчин 63 и 48 лет. 46-летнего мужчину госпитализировали в Богодуховском районе", - добавил председатель ОВА.

Синегубов добавил, что состояние пострадавших - среднее.