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Окупанти із С-300 атакували Харків, багато постраждалих через обстріл області

Фото: окупанти із С-300 атакували Харків вночі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти вночі вдарили ракетою по Харкову із зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) С-300. Через обстріли області поранення отримали ще 6 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"Вночі, 1 години, росіяни вдарили із комплексу ЗРК С-300 по Новобаварському району Харкова. Ракета влучила в землю поруч з адмінбудівлею школи, ударною хвилею вибило вікна школи та пошкодило будинок, що поряд. Постраждалих немає", - розповів він.

По області,за даними очільника регіону, окупанти протягом доби обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівській, Чугуївський райони.

"На жаль, є постраждалі серед цивільних, госпіталізували 6 людей: Ізюмський район - 2 чоловіків 52 та 32 років, Харківський - жінку 62 років, чоловіків 63 та 48 років. 46-річного чоловіка госпіталізували в Богодухівському районі", - додав голова ОВА.

Синєгубов додав, що стан постраждалих - середній.

Як повідомлялось, російські окупанти вночі вдарили ракетою по Харкову. Постраждав Новобаварський район.

Нагадаємо, російські військові перейшли до нової тактики в Харківській області та намагаються наступати на всіх напрямках регіону.

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Харків