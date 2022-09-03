Окупанти із С-300 атакували Харків, багато постраждалих через обстріл області

"Вночі, 1 години, росіяни вдарили із комплексу ЗРК С-300 по Новобаварському району Харкова. Ракета влучила в землю поруч з адмінбудівлею школи, ударною хвилею вибило вікна школи та пошкодило будинок, що поряд. Постраждалих немає", - розповів він.

По області,за даними очільника регіону, окупанти протягом доби обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівській, Чугуївський райони.

"На жаль, є постраждалі серед цивільних, госпіталізували 6 людей: Ізюмський район - 2 чоловіків 52 та 32 років, Харківський - жінку 62 років, чоловіків 63 та 48 років. 46-річного чоловіка госпіталізували в Богодухівському районі", - додав голова ОВА.

Синєгубов додав, що стан постраждалих - середній.