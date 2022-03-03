Оккупанты РФ бомбардировали и уничтожили поселок Яковлевка под Харьковом (фото)

Оккупанты РФ бомбардировали и уничтожили поселок под Харьковом. Вражеская авиация смерчем прошлась по Яковлевке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

"Вражеская авиация смерчем прошлась по Яковлевке на Харьковщине", - сообщила Ирина Венедиктова

Сообщается, что убиты по меньшей мере 3 человек, 2 из них - гражданские. 8 человек получили ранения и были доставлены в больницу. Разбиты 45 домов, 21 из них разрушен полностью.

Прокуроры и следователи начали расследование нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Сейчас продолжается осмотр места происшествия. Количество пострадавших и погибших будет уточняться. Россия ответит за каждую каплю крови по закону!"- сказано в сообщении.

Под Харьковом рашисты снесли дотла поселок (фото: офис Генерального прокурора)