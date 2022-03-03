Окупанти РФ бомбардували і знищили вщент селище Яковлівка під Харковом (фото)

Окупанти РФ бомбардували і знищили вщент селище під Харковом. Ворожа авіація смерчем пройшлася по Яковлівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

"Ворожа авіація смерчем пройшлася по Яковлівці на Харківщині", - повідомила Ірина Венедіктова

Повідомляється, що вбито щонайменше 3 людей, 2 з них - цивільні. 8 осіб отримали поранення та були доставлені до лікарні. Розтрощені 45 будинків, 21 із них зруйнований повністю.

Прокурори і слідчі почали розслідування порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

"Наразі триває огляд місця події. Кількість постраждалих та загиблих уточнюватиметься. Росія відповість за кожну краплю крові за законом!" - сказано у повідомленні.

Під Харковом рашисти знесли вщент селище (фото: Офіс Генерального прокурора)