ru ua
Пн, 14 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты разрушили очистные сооружения в Запорожской области. Грязная вода течет в Днепр

Новина українською →
Запорожская область, Понедельник 14 марта 2022 17:17
Оккупанты разрушили очистные сооружения в Запорожской области. Грязная вода течет в Днепр Фото: сточные воды текут в Днепр из-за обстрела очистных сооружений в Запорожской области (zoda.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Российско-оккупационные войска разрушили канализационные очистные сооружения в городе Васильевка Запорожской области. Из-за чего сточные воды попадают в Днепр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Запорожской ОГА.

По информации местных властей, разрушено здание канализационной насосной станции №1, что подает сточные воды г. Васильевка на очистные сооружения канализации.

"Даже в случае восстановления питания функционирование очистных сооружений невозможно. Сейчас требует капитального восстановления сооружение и оборудование канализационной насосной станции №1. Сточные воды из города сейчас попадают к г. Днепр без какой-либо очистки", - говорится в сообщении.

Там также отметили, что при первой же возможности, когда появится доступ к этим объектам, ремонтные работы будут обязательно проведены.

Фото: сточные воды текут в Днепр через обстрел очистных сооружений в Запорожской области zoda.gov.ua)

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.


Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр Запорожская область Война России против Украины
NEWS
19-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
19-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Хватит ли Украине продуктов питания и когда аграрии начнут посевную
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Хватит ли Украине продуктов питания и когда аграрии начнут посевную