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Окупанти зруйнували очисні споруди в Запорізькій області. Брудна вода тече в Дніпро

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Запорізька область, Понеділок 14 березня 2022 17:17
Окупанти зруйнували очисні споруди в Запорізькій області. Брудна вода тече в Дніпро Фото: стічні води течуть в Дніпро через обстріл очисних споруд у Запорізькій області (zoda.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Російсько-окупаційні війська зруйнували каналізаційні очисні споруди у місті Василівка Запорізької області. Через що стічні води потрапляють в Дніпро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Запорізької ОДА.

За інформацією місцевої влади, зруйнована будівля каналізаційної насосної станції №1, що подає стічні води м. Василівка на очисні споруди каналізації.

"Навіть у разі відновлення живлення функціонування очисних споруд неможливе. Наразі потребує капітального відновлення споруда та обладнання каналізаційної насосної станції №1. Зворотні води з міста зараз потрапляють до р. Дніпро без будь-якого очищення", - йдеться в повідомленні.

Там також зазначили, що за першої ж можливості, коли з’явиться доступ до цих об’єктів, ремонтні роботи будуть обов’язково проведені.

Фото: стічні води течуть в Дніпро через обстріл очисних споруд у Запорізькій області (zoda.gov.ua)

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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