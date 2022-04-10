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Оккупанты разогнали очередной украинский митинг в Херсоне

Фото: люди продолжают выходит на митинги в Херсоне (khersonci)
Автор: Сергей Новиков

Российские оккупанты 10 апреля разогнали очередной проукраинский митинг в Херсоне. Люди вышли почтить память погибших из-за российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook первого замглавы Херсонского областного совета Юрия Соболевского.

"Сегодня в Херсоне у ККЗ "Юбилейный" прошел мирный митинг, посвященный памяти жертв российской агрессии. Ожидаемо, оккупанты его разогнали. Угрозы насилия, террор, ложь, гуманитарная катастрофа. Это то, что они принесли Херсонской области", - отметил он.

По его словам, многие херсонцы запуганы, а многие покинули область.

"Каждый новый митинг - это очень большой риск для каждого участника, и все равно люди выходят. Несмотря на ни на что. Херсонщина - это Украина", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что из оккупированного Херсона нет официальных зеленых коридоров, но местные жители пытаются эвакуироваться.

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ХерсонВойна России против Украины