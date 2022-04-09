Из Херсона зеленого коридора нет. Люди едут на собственный страх и риск , - мэр
Фото: городской голова Херсона Игорь Колыхаев (facebook.com/kolykhaev.igor)
Херсонский городской голова Игорь Колыхаев заявил, что из временно оккупированного города нет официальных зеленых коридоров. Однако местные жители пытаются эвакуироваться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра во время телемарафона.
"На сегодня нет ни одного согласованного зеленого коридора для выезда из города. Люди едут на собственный страх и риск", - отметил Колыхаев.
По словам мэра, исполнительные органы власти и коммунальные службы работают круглосуточно для обеспечения жизнедеятельности города.
Напомним, сегодня в Херсоне российские оккупанты похитили бывшего главу Херсонской областной государственной администрации Андрея Путилова.
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