ru ua
Сб, 09 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Из Херсона зеленого коридора нет. Люди едут на собственный страх и риск , - мэр

Новина українською →
Херсон, Суббота 09 апреля 2022 17:11
Из Херсона зеленого коридора нет. Люди едут на собственный страх и риск , - мэр Фото: городской голова Херсона Игорь Колыхаев (facebook.com/kolykhaev.igor)
Автор: Наталья Юрченко

Херсонский городской голова Игорь Колыхаев заявил, что из временно оккупированного города нет официальных зеленых коридоров. Однако местные жители пытаются эвакуироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра во время телемарафона.

"На сегодня нет ни одного согласованного зеленого коридора для выезда из города. Люди едут на собственный страх и риск", - отметил Колыхаев.

По словам мэра, исполнительные органы власти и коммунальные службы работают круглосуточно для обеспечения жизнедеятельности города.

Напомним, сегодня в Херсоне российские оккупанты похитили бывшего главу Херсонской областной государственной администрации Андрея Путилова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины эвакуация Херсон
NEWS
45-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
45-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну