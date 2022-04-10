Окупанти розігнали черговий український мітинг у Херсоні

Російські окупанти 10 квітня розігнали черговий проукраїнський мітинг у Херсоні. Люди вийшли вшанувати пам'ять загиблих через російську агресію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського.

"Сьогодні в Херсоні біля ККЗ "Ювілейний" пройшов мирний мітинг, присвячений пам'яті жертв російської агресії. Очікувано, окупанти його розігнали. Погрози насильства, терор, брехня, гуманітарна катастрофа. Це те, що вони принесли Херсонській області", - зазначив він.

За його словами, багато херсонців залякані, а багато покинули область.

"Кожен новий мітинг - це дуже великий ризик для кожного учасника, і все одно люди виходять. Незважаючи на ні на що. Херсонщина - це Україна", - додав він.