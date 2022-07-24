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Оккупанты с разных направлений штурмовали Углегорскую ТЭС, но были отброшены, - Генштаб

Фото: Оккупанты с разных направлений пытались штурмовать Углегорскую ТЭС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные с разных направлений вели штурмовые действия с целью захвата территории Углегорской ТЭС. Но все попытки штурмов были отбиты украинскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять определенные задачи по усилению охраны в приграничных районах Брестской и Гомельской областей.

На Северском направлении войска РФ совершили обстрелы в районах населенных пунктов Гай Черниговской области, а также Гудово, Яструбино, Белополье и Грабовское в Сумской области. Кроме того, периодически оккупанты ведут воздушную разведку позиций сил обороны в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении враг производил огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Питомник, Петровка, Новониколаевка, Старый Салтов, Благодатное, Прудянка, Лесное, Лебяже, Коробочкино, Дергачи, Победа и др.

На Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии районы Богородичного и Адамовки. На Краматорском направлении обстрелы зафиксированы возле Стародубовки, Пискуновки, Северска, Спорного и Ивано-Дарьевки. Также оккупанты задействовали дроны.

На Бахмутском направлении враг ведет боевые действия с целью создания условий для наступления на Бахмут и овладения территорией Углегорской ТЭС. Российские войска совершали обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Зайцево, Вершина, Берестово, Шумы, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутское, Покровское, Новолуганское, Веселое и других, задействовали штурмовую и армейскую авиацию.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях фиксируются систематические обстрелы в районах населенных пунктов Золотая Нива, Угледар, Веселое, Авдеевка, Красногоровка и многие другие. Вражеский беспилотник действовал возле Малой Токмачки и Новодаровки. На отдельных участках оккупанты пытаются усовершенствовать инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций.

На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивает на удержании занимаемых позиций. Обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру возле Красной Долины, Киселевки, Терновки, Добрянки, Александровки, Кобзарцев и других.

Напомним, РБК-Украина писало о новых потерях российских военных с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. Наши бойцы ликвидировали еще около 240 оккупантов.

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