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Оккупанты разместили технику на ж/д станции Тростянца и бьют по городам и селам

Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты в захваченном городе Тростянец Сумской области разместили военную технику на ж/д вокзале и ведут обстрелы по городам и селам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

Рашисты разместили штаб на железнодорожном вокзале станции Смородино, где выставили технику и кроют из нее по населенным пунктам, рассказал он.

"Российские орки - нелюди. Мы не простим эту войну никогда! Им не место в цивилизованном мире", - подчеркивает Живицкий.

Также глава Сумской ОВА опубликовал в своем Telegram видео таких вражеских ударов.

Видео: войска РФ в оккупированном Тростянце с вокзала ведут обстрелы по населенным пунктам

Ранее сообщалось, что российские оккупанты разнесли станцию "скорой помощи" в Тростянце, пока шла эвакуация.

Напомним, перед этим в Генштабе ВСУ представили фотодоказательства, как оккупационные российские войска размещают "Грады" прямо посреди жилых кварталов и направляют огонь на гражданские объекты.

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