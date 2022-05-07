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Оккупанты разместили более 100 раненых десантников в захваченном селе на Запорожье, - Генштаб

Фото: Российские десантники (eng.mil.ru)
Автор: Антон Федорцив

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделился оперативной информацией о потерях российской армии в живой силе в развязанной РФ войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генштаба ВСУ в Facebook.

Потери врага в личном составе и технике продолжают расти. Россия потеряла более сотни десантников ранеными.

"Оккупанты несут значительные потери в боях с подразделениями Сил обороны Украины. Так, в населенном пункте Бурчак обнаружено размещение более 100 раненых военнослужащих Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Тем временем в Харьковской области ВСУ освободили село Циркуны. Именно из этого населенного пункта в 17 км от Харькова постоянно обстреливали город.

К слову, Запорожская область ввела затяжной комендантский час на 8-10 мая.

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Запорожская областьВС РФГенштаб ВСУВойна России против Украины