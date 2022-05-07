Окупанти розмістили понад 100 поранених десантників у захопленому селі на Запоріжжі, - Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України поділився оперативною інформацією щодо втрат російської армії в живій силі у розв'язаній РФ війні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.
Втрати ворога в особовому складі та техніці продовжують зростати. Росія залишилася без понад сотні десантників пораненими.
"Окупанти несуть значні втрати у боях з підрозділами Сил оборони України. Так, у населеному пункті Бурчак виявлено розміщення понад 100 поранених військовослужбовців Повітряно-десантних військ Збройних сил Російської Федерації", – йдеться в повідомленні.
Тим часом у Харківській області ЗСУ звільнили село Циркуни. Саме з цього населеного пункту за 17 км від Харкова постійно обстрілювали місто.
До слова, Запорізька область запровадила затяжну комендантську годину на 8-10 травня.
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