Оккупанты размещают "Грады" в жилых кварталах и обстреливают гражданские объекты (фото)

Оккупационные российские войска размещают "Грады" прямо посреди жилых кварталов и направляют огонь на гражданские объекты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Стратегического командования ВСУ.
"Очередные фотодоказательства военных преступлений российских фашистов! Коварство и лицемерие оккупантов не имеет границ!" - говорится в подписи к спутниковым снимкам.
Снимки сделаны в селе Богдановка Броварского района Киевской области и в городе Тростянец Сумской области
На них видно, что российские террористы разместили танки и "Грады" посреди жилых кварталов и вели огонь не только по позициям Вооруженных Сил Украины, но и по гражданским объектам.
Фото: facebook.com/AFUStratCom
Ранее сообщалось, что оккупанты обстреляли людей, ожидавших эвакуации из Бучи.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!