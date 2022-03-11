RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Окупанти розміщують "Гради" в житлових кварталах і обстрілюють цивільні об'єкти (фото)

Автор: Світлана Мащенко

Окупаційні російські війська розміщують "Гради" прямо посеред житлових кварталів і спрямовують вогонь на цивільні об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Стратегічного командування ЗСУ.

"Чергові фотодокази військових злочинів російських фашистів! Підступність та лицемірство окупантів не має меж!" - йдеться в підписі до супутникових знімків.

Знімки зроблені в селі Богданівка Броварського району Київської області та у місті Тростянець Сумської області

На них видно, що російські терористи розмістили танки та "Гради" посеред жилих кварталів та вели вогонь не лише по позиціях Збройних Сил України, а й по цивільних об'єктах.

Фото: facebook.com/AFUStratCom

Раніше повідомлялося, що окупанти обстріляли людей, які очікували на евакуацію з Бучі.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України