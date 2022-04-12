Оккупанты раздают депортированным мариупольцам агитационные листовки и обещают землю

"Вот такие открытки получают депортированные мариупольцы. Наших людей вывозят в самые депрессивные регионы России", - отметили в горсовете.

Отмечается, что безобразная логика Владимира Путина понятна: "сначала рашисты уничтожают успешный теплый город на Азовском море. И гонят людей в Сибирь и Сахалин. Им нужны новые гастарбайтеры".

В частности, в агитках людей зовут на Дальний Восток и обещают денежную помощь и гектар земли.

Оккупанты раздают депортированным мариупольцам агитационные листовки (t.me/mariupolrada)

В мэрии Мариуполя также отметили, что нацисты в 1940-х годах тоже обещали хорошую жизнь, когда гнали людей на работу в Германию.

"Но сотни тысяч нашли там не золотые горы, а унижения, нечеловеческие издевательства или смерть. История вновь повторяется", - объяснили в горсовете.

Оккупанты раздают депортированным мариупольцам агитационные листовки (t.me/mariupolrada)