Оккупанты раздают депортированным мариупольцам агитационные листовки и обещают землю

Российские оккупанты раздают депортированным мариупольцам агитационные листовки и обещают гектар земли в Сибири. Сообщается, что похожие материалы в 1940-х годах распространяли нацисты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.
"Вот такие открытки получают депортированные мариупольцы. Наших людей вывозят в самые депрессивные регионы России", - отметили в горсовете.
Отмечается, что безобразная логика Владимира Путина понятна: "сначала рашисты уничтожают успешный теплый город на Азовском море. И гонят людей в Сибирь и Сахалин. Им нужны новые гастарбайтеры".
В частности, в агитках людей зовут на Дальний Восток и обещают денежную помощь и гектар земли.
В мэрии Мариуполя также отметили, что нацисты в 1940-х годах тоже обещали хорошую жизнь, когда гнали людей на работу в Германию.
"Но сотни тысяч нашли там не золотые горы, а унижения, нечеловеческие издевательства или смерть. История вновь повторяется", - объяснили в горсовете.
Оккупанты раздают депортированным мариупольцам агитационные листовки (t.me/mariupolrada)
Ранее мы сообщали, что из Мариуполя с начала войны принудительно депортировали 33 тысячи человек.
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