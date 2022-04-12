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Оккупанты раздают депортированным мариупольцам агитационные листовки и обещают землю

Оккупанты раздают депортированным мариупольцам агитационные листовки (t.me/mariupolrada)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты раздают депортированным мариупольцам агитационные листовки и обещают гектар земли в Сибири. Сообщается, что похожие материалы в 1940-х годах распространяли нацисты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.

"Вот такие открытки получают депортированные мариупольцы. Наших людей вывозят в самые депрессивные регионы России", - отметили в горсовете.

Отмечается, что безобразная логика Владимира Путина понятна: "сначала рашисты уничтожают успешный теплый город на Азовском море. И гонят людей в Сибирь и Сахалин. Им нужны новые гастарбайтеры".

В частности, в агитках людей зовут на Дальний Восток и обещают денежную помощь и гектар земли.

Оккупанты раздают депортированным мариупольцам агитационные листовки (t.me/mariupolrada)

В мэрии Мариуполя также отметили, что нацисты в 1940-х годах тоже обещали хорошую жизнь, когда гнали людей на работу в Германию.

"Но сотни тысяч нашли там не золотые горы, а унижения, нечеловеческие издевательства или смерть. История вновь повторяется", - объяснили в горсовете.

Оккупанты раздают депортированным мариупольцам агитационные листовки (t.me/mariupolrada)

Ранее мы сообщали, что из Мариуполя с начала войны принудительно депортировали 33 тысячи человек.

Напомним, война РФ против Украины длится 48-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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