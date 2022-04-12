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Окупанти роздають депортованим маріупольцям агітаційні листівки та обіцяють землю

Окупанти роздають депортованим маріупольцям агітаційні листівки (t.me/mariupolrada)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти роздають депортованим маріупольцям агітаційні листівки та обіцяють гектар землі в Сибіру. Повідомляється, що схожі матеріали у 1940-х роках поширювали нацисти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.

"Ось такі листівки отримують депортовані маріупольці. Наших людей вивозять до найдепресивніших регіонів Росії", - зазначили у міськраді.

Зазначається, що потворна логіка Володимира Путіна зрозуміла: "спочатку рашисти знищують успішне тепле місто на Азовському морі. І женуть людей до Сибіру та Сахаліну. Їм потрібні нові гастарбайтери".

Зокрема, у агітках людей кличуть на Далекий Схід та обіцяють грошову допомогу й гектар землі.

Окупанти роздають депортованим маріупольцям агітаційні листівки (t.me/mariupolrada)

У мерії Маріуполя також наголосили, що нацисти в 1940-х роках теж обіцяли добре життя, коли гнали людей на роботу в Німеччину.

"Але сотні тисяч знайшли там не золоті гори, а приниження, нелюдські знущання або смерть. Історія знов повторюється", - пояснили у міськраді.

Окупанти роздають депортованим маріупольцям агітаційні листівки (t.me/mariupolrada)

Раніше ми повідомляли, що з Маріуполя з початку війни примусово депортували 33 тисячі людей.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 48-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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