Окупанти роздають депортованим маріупольцям агітаційні листівки та обіцяють землю

Російські окупанти роздають депортованим маріупольцям агітаційні листівки та обіцяють гектар землі в Сибіру. Повідомляється, що схожі матеріали у 1940-х роках поширювали нацисти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.
"Ось такі листівки отримують депортовані маріупольці. Наших людей вивозять до найдепресивніших регіонів Росії", - зазначили у міськраді.
Зазначається, що потворна логіка Володимира Путіна зрозуміла: "спочатку рашисти знищують успішне тепле місто на Азовському морі. І женуть людей до Сибіру та Сахаліну. Їм потрібні нові гастарбайтери".
Зокрема, у агітках людей кличуть на Далекий Схід та обіцяють грошову допомогу й гектар землі.
У мерії Маріуполя також наголосили, що нацисти в 1940-х роках теж обіцяли добре життя, коли гнали людей на роботу в Німеччину.
"Але сотні тисяч знайшли там не золоті гори, а приниження, нелюдські знущання або смерть. Історія знов повторюється", - пояснили у міськраді.
Окупанти роздають депортованим маріупольцям агітаційні листівки (t.me/mariupolrada)
Раніше ми повідомляли, що з Маріуполя з початку війни примусово депортували 33 тисячі людей.
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