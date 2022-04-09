Оккупанты разбомбили жилой дом в Харькове

Российские оккупанты попали в жилой дом на севере Харькова. На месте взрыва образовалась 5-метровая воронка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Харків ".

Очевидцы сообщают, что видели снаряд, который падал с неба на парашютах.

Согласно предварительным данным спасателей, погибших нет. Из-под завалов достали семь человек, которые получили незначительные травмы.

В результате обстрела в одном из подъездов разрушено перекрытие между этажами, а квартиры обрушились внутрь.

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