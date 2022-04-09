RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти бомбардували житловий будинок в Харкові

Фото: окупанти бомбардували житловий будинок в Харкові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти влучили в житловий будинок на півночі Харкова. На місці вибуху утворилась 5-метрова вирва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".

Внаслідок обстрілу в одному з під’їздів зруйноване перекриття між поверхами, а квартири обвалилися всередину.

Згідно з попередніми даними рятувальників, загиблих немає. З-під завалів дістали сімох людей, які отримали незначні травми.

Очевидці повідомляють, що бачили снаряд, який падав з неба на парашутах.

Фото: окупанти бомбардували житловий будинок в Харкові (t.me/suspilnekharkiv)

Війна Росії проти України триває сорок п'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаРосійська ФедераціяХарків