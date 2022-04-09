Російські окупанти влучили в житловий будинок на півночі Харкова. На місці вибуху утворилась 5-метрова вирва.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".
Внаслідок обстрілу в одному з під’їздів зруйноване перекриття між поверхами, а квартири обвалилися всередину.
Згідно з попередніми даними рятувальників, загиблих немає. З-під завалів дістали сімох людей, які отримали незначні травми.
Очевидці повідомляють, що бачили снаряд, який падав з неба на парашутах.
Фото: окупанти бомбардували житловий будинок в Харкові (t.me/suspilnekharkiv)
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