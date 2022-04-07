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Окупанти розбомбили залізничний вокзал у Миколаєві. Він не працює, - мер

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Миколаїв, Четвер 07 квітня 2022 08:59
Окупанти розбомбили залізничний вокзал у Миколаєві. Він не працює, - мер Фото: мер Миколаєва Олександр Сенкевич (mkrada gov)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупаційні війська обстріляли залізничний вокзал у Миколаєві, внаслідок чого він не працює. Коли саме ворог завдав удар не уточнюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Сенкевича під час прямого ефіру в Facebook.

Як пояснив міський голова, зараз залізничний вокзал міста не працює, оскільки він суттєво постраждав під час обстрілів військ РФ.

Так, на запитання, чому у Миколаєві не працює залізничний вокзал, Сенкевич відповів: "не працює, бо розбомбили його".

Однак, коли саме російські війська атакувала цей об'єкт, мер міста не розповів. Своєю чергою він нагадав, що з Миколаєва можна безкоштовно евакуюватись автобусами.

Нагадаємо, глава Миколаївської ОВА Віталій Кім спростував чутки, що Миколаїв можуть оточити. За його словами, зараз йдуть бої по лінії фронту.

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