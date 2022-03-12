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Оккупанты расстреляли колонну женщин и детей под Киевом: семь погибших

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Победа, Суббота 12 марта 2022 19:20
Оккупанты расстреляли колонну женщин и детей под Киевом: семь погибших Фото: оккупанты расстреляли колонну женщин и детей под Киевом (Фото dsns.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска расстреляли колонну женщин и детей во время эвакуации в Киевской области. Погибли семь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны.

"11 марта, во время попытки эвакуации из села Перемога (Барышевский район Киевской области) в сторону села Остролучье по согласованному "зеленому" коридору, оккупантами была расстреляна колонна мирных жителей, которая состояла исключительно из женщин и детей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате чего погибли семь человек, из них один ребенок. Точное количество раненых пока неизвестно.

"После расстрела оккупанты заставили остатки колонны вернуться в село Перемога и не выпускают их из населенного пункта. Сейчас с ними практически невозможно установить связь, а также оказать гуманитарную и медицинскую помощь", - добавляют в сообщении.

Отметим, вчера российские оккупанты сорвали эвакуацию с Бучи и Гостомеля.

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