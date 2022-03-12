ru ua
Сб, 12 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти розстріляли колону жінок та дітей під Києвом: сім загиблих

Новость на русском →
Перемога, Субота 12 березня 2022 19:20
Окупанти розстріляли колону жінок та дітей під Києвом: сім загиблих Фото: окупанти розстріляли колону жінок та дітей під Києвом (dsns.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська розстріляли колону жінок та дітей під час евакуації в Київській області. Загинули семеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони.

"11 березня, під час спроби евакуації з села Перемога (Баришівський район Київської області) в бік села Гостролуччя за погодженим "зеленим" коридором, окупантами була розстріляна колона мирних жителів, яка складалась виключно з жінок та дітей", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, внаслідок чого загинули семеро людей, з них одна дитина. Точна кількість поранених наразі невідома.

"Після розстрілу окупанти змусили залишки колони повернутися до села Перемога і не випускають їх з населеного пункту. Наразі з ними практично неможливо встановити зв’язок, а також надати гуманітарну та медичну допомогу", - додають у повідомленні.

Зазначимо, вчора російські окупанти зірвали евакуацію з Бучі та Гостомеля.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область Війна Росії проти України
NEWS
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
DAILY
Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть