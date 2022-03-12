Окупанти розстріляли колону жінок та дітей під Києвом: сім загиблих

Російські війська розстріляли колону жінок та дітей під час евакуації в Київській області. Загинули семеро людей.

"11 березня, під час спроби евакуації з села Перемога (Баришівський район Київської області) в бік села Гостролуччя за погодженим "зеленим" коридором, окупантами була розстріляна колона мирних жителів, яка складалась виключно з жінок та дітей", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, внаслідок чого загинули семеро людей, з них одна дитина. Точна кількість поранених наразі невідома.

"Після розстрілу окупанти змусили залишки колони повернутися до села Перемога і не випускають їх з населеного пункту. Наразі з ними практично неможливо встановити зв’язок, а також надати гуманітарну та медичну допомогу", - додають у повідомленні.

Зазначимо, вчора російські окупанти зірвали евакуацію з Бучі та Гостомеля.

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