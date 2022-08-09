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Оккупанты расстреливают своих и оформляют без вести пропавшими: перехват ГУР

Фото: оккупанты расстреливают своих и оформляют без вести пропавшими: перехват ГУР (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские солдаты пытаются бежать с поля боя, но за это их расстреливают свои военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР Минобороны Украины.

Украинская разведка смогла перехватить разговор российских военных и опубликовать его на своей странице. В разговоре один россиянин жалуется другому на то, что собственные солдаты расстреливают тех, кто убегает с фронта. Также происходят обстрелы собственных позиций из "градов", поскольку корректировщики регулярно путаются и предоставляют неверную информацию.

Также россиянин рассказал, как они штурмуют одни и те же позиции, в результате чего оккупанты несут большие потери в живой силе. Раненые вынуждены самостоятельно ползти к российским позициям, чтобы спастись. Тех, кто убегает с позиций, расстреливают и затем записывают в без вести пропавших.

Напомним, что ранее ГУР Министерства обороны Украины публиковало перехват разговора российских военных. Из разговора становится понятно, что оккупанты не понимают целей кремлевской "спецоперации" в Украине.

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