Оккупанты расстреливают своих и оформляют без вести пропавшими: перехват ГУР

Российские солдаты пытаются бежать с поля боя, но за это их расстреливают свои военные.

Украинская разведка смогла перехватить разговор российских военных и опубликовать его на своей странице. В разговоре один россиянин жалуется другому на то, что собственные солдаты расстреливают тех, кто убегает с фронта. Также происходят обстрелы собственных позиций из "градов", поскольку корректировщики регулярно путаются и предоставляют неверную информацию.

Также россиянин рассказал, как они штурмуют одни и те же позиции, в результате чего оккупанты несут большие потери в живой силе. Раненые вынуждены самостоятельно ползти к российским позициям, чтобы спастись. Тех, кто убегает с позиций, расстреливают и затем записывают в без вести пропавших.