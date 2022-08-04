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Оккупанты не понимают целей кремлевской "спецоперации" в Украине: перехват ГУР

Новина українською →
Украина, Четверг 04 августа 2022 15:38
Оккупанты не понимают целей кремлевской "спецоперации" в Украине: перехват ГУР Фото: оккупанты не понимают, почему воюют в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские солдаты не понимают целей так называемой "спецоперации" Кремля в Украине, а также жалуются на огромные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В перехваченном разговоре оккупанты жалуются на приказы командиров, которые посылают солдат "на смерть".

"Они сидят там, посылают 20-200 людей на смерть и все... До этого мы заходили. У нас шесть 200-х, шесть 300-х. Одному кости перебило, второму кости перебило. Так у многих одна нога висела", - сказал оккупант.

Также российский военный отметил, что командование не жалеет технику, а на поле остается "металлолом".

Собеседник заявил, что не понимает, почему россияне вторглись в Украину.

"Да, х... (ерунду) они придумали с этим: спецоперация, спецоперация... Х... (не) поймешь, кто от кого защищается", - сказал он.

Напомним, в недавнем перехваченном разговоре оккупанты рассказали, что восхищаются украинскими защитниками.

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