UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты распространяют фейк, чтобы срывать эвакуации из Мариуполя в Запорожье

Фото: оккупанты распространяют фейк, чтобы срывать эвакуации из Мариуполя в Запорожье (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В социальных сетях российские боты распространяют фейки о, якобы, заминировании на предприятиях "Запорожсталь" и "Запорожкокс" и вооруженных военных Украины, которые "прячутся" в цехах. Таким образом оккупанты пытаются сорвать эвакуации из Мариуполя в Запорожье.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра противодействия дезинформации.

"Это очередная циничная ложь оккупантов! Российский агрессор пытается сорвать эвакуацию мариупольцев в безопасные места и уничтожить как можно больше настоящих патриотов города безжалостными обстрелами жилых кварталов",- пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина также писало и о новую схему мошенничества во время которой люди получают SMS-сообщение о, якобы, начислении средств.

Война России против Украины длится двадцать три дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаМариупольЗапорожье