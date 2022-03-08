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Оккупанты ракетным ударом уничтожили почетное консульство Албании в Харькове

Автор: Александр Мороз

В ходе войны России против Украины противник ракетным ударом уничтожил почетное консульство Албании в Харькове. Сотрудники не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на euractiv.

Сообщается, что во время удара сотрудники почетного консульства Албании находились в безопасности и не пострадали. Министерство иностранных дел Албании уже осудило атаку.

Также сообщается, что Россия добавила Албанию в "список врагов" вместе с Черногорией и Северной Македонией. Москва обвиняет эти страны в действиях против Кремля. В список также входят ЕС, США, а также Великобритания, Канада, Австралия, Япония, Швейцария и Новая Зеландия.

Напомним, ранее сообщалось о повреждении здания почетного консульства Азербайджана в Харькове.

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ХарьковАлбанияВойна России против Украины