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Окупанти ракетним ударом знищили почесне консульство Албанії в Харкові

Автор: Олександр Мороз

В ході війни Росії проти України противник ракетним ударом знищив Почесне консульство Албанії в Харкові. Співробітники не постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на euractiv.

Повідомляється, що під час удару співробітники почесного консульства Албанії перебували в безпеці і не постраждали. Міністерство закордонних справ Албанії вже засудило атаку.

Також повідомляється, що Росія додала Албанію в "список ворогів" разом з Чорногорією і Північною Македонією. Москва звинувачує ці країни в діях проти Кремля. У список також входять ЄС, США, а також Великобританія, Канада, Австралія, Японія, Швейцарія та Нова Зеландія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про пошкодження будівлі почесного консульства Азербайджану в Харкові.

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