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Агрессия против нашей территории. Азербайджанский депутат однозначно оценил атаку на консульство в Харькове

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Понедельник 07 марта 2022 17:36
Агрессия против нашей территории. Азербайджанский депутат однозначно оценил атаку на консульство в Харькове Фото: Атакованное консульство Азербайджана в Харькове (Report.az)
Автор: Антон Федорцив

Депутат азербайджанского Милли меджлиса, член комитета по правовой политике и государственному строительству Фазаиль Агамалы отреагировал на ракетный обстрел войсками РФ почетного консульства республики в Харькове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Report.az.

Депутат заявил, что Россия разрушает не только военные объекты, но и детские сады, школы и жилые дома. Из-за обстрелов есть огромные потери среди гражданского населения, в частности, страдают невинные дети.

"К счастью, среди наших соотечественников нет потерь. По всем нормам и принципам международного права такое (обстрел консульства – ред.) совершенно недопустимо. Потому что эта территория считается территорией не воюющей страны, то есть Азербайджана. Это должно расцениваться как агрессия на территорию. Азербайджана.Азербайджанское государство демонстрирует довольно сдержанную и мудрую позицию.В то же время азербайджанский народ со всеми народами мира прилагает совместные усилия по преодолению гуманитарного кризиса, вызванного российской агрессией, говорит "нет" этой войне", – добавил Агамалы.

Напомним, что Россия в очередной раз сорвала открытие гуманитарных коридоров для эвакуации населения.

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Харьков Азербайджан Вторжение России в Украину
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