Агрессия против нашей территории. Азербайджанский депутат однозначно оценил атаку на консульство в Харькове

Депутат заявил, что Россия разрушает не только военные объекты, но и детские сады, школы и жилые дома. Из-за обстрелов есть огромные потери среди гражданского населения, в частности, страдают невинные дети.

"К счастью, среди наших соотечественников нет потерь. По всем нормам и принципам международного права такое (обстрел консульства – ред.) совершенно недопустимо. Потому что эта территория считается территорией не воюющей страны, то есть Азербайджана. Это должно расцениваться как агрессия на территорию. Азербайджана.Азербайджанское государство демонстрирует довольно сдержанную и мудрую позицию.В то же время азербайджанский народ со всеми народами мира прилагает совместные усилия по преодолению гуманитарного кризиса, вызванного российской агрессией, говорит "нет" этой войне", – добавил Агамалы.