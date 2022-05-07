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Оккупанты ракетным ударом уничтожили музей Сковороды под Харьковом

Фото: оккупанты уничтожили музей Сковороды (facebook.com/Золочевский поссовет)
Автор: Роман Мирончук

В ночь с 6 на 7 мая российские оккупанты обстреляли Харьковскую область. По словам главы Золочевской общины Виктора Коваленко, в результате ракетного удара был уничтожен Национальный музей им. Григория Сковороды в селе Сковородиновка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу поселкового совета Золочева в Facebook.

"Перед войной там только закончились реставрационные работы, мы готовили заведение к празднованию трехсотлетия выдающегося философа с мировым именем. Нет слов, чтобы передать наш гнев, нет оправдания действиям русских варваров!", - говорится в сообщении.

Оккупанты нанесли ракетный удар по музею Сковороды (фото: facebook.com/Золочевский поссовет)

По данным "Суспильного", вражеский снаряд влетел под крышу здания после чего начался пожар. Огонь охватил все помещения музея. В настоящее время спасатели продолжают тушить огонь.

В результате обстрела ранения получил 35-летний сын директора музея, который этой ночью остался охранять помещение. Мужчину вытащили из-под завалов, медики диагностировали у него травму ноги и госпитализировали.

Музей представлял собой имение XVIII века, в котором в последние годы своей жизни работал и возле которого был похоронен Григорий Сковорода. Этой зимой в Украине на государственном уровне будут отмечать 300-летие со дня рождения украинского философа и поэта.

Напомним, в Харьковской области оккупанты расстреляли колонну из 15 автомобилей.

Ранее одна из общин Харьковской области подверглась ракетному удару.

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