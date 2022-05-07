Окупанти ракетним ударом знищили музей Сковороди під Харковом

"Перед війною там тільки закінчилися реставраційні роботи, ми готували заклад до святкування трьохсотріччя видатного філософа зі світовим ім'ям. Немає слів, щоб передати наш гнів, немає виправдання діям російських варварів!",- йдеться в повідомленні.

Окупанти завдали ракетного удару по музею Сковороди (фото: facebook.com/Золочевский селищна рада)

За даними "Суспільного", ворожий снаряд влетів під дах будівлі після чого почалася пожежа. Вогонь охопив усі приміщення музею. Зараз рятувальники продовжують гасити вогонь.

В результаті обстрілу поранення отримав 35-річний син директора музею, який цієї ночі залишився охороняти приміщення. Чоловіка витягли з-під завалів, медики діагностували у нього травму ноги і госпіталізували.

Музей являв собою маєток XVIII століття, в якому в останні роки свого життя працював і біля якого був похований Григорій Сковорода. Цієї зими в Україні на державному рівні відзначатимуть 300-річчя від дня народження українського філософа і поета.