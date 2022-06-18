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Оккупанты ракетами ударили по Николаеву. Туда сегодня приезжал Зеленский

Фото: столб дыма на месте прилета в Николаеве
Автор: Илона Свиридова

Вечером, 18 июня 2022 года, российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву. Сегодня с рабочей поездкой в городе был президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.

По словам очевидцев, в городе слышали несколько взрывов. Предварительно, было четыре ракеты.

Информацию о прилетах подтверждают местные паблики в Telegram.

Напомним, ранее сообщалось, что в нескольких районах Днепропетровской области сегодня вечером были слышны взрывы. Пользователи соцсетей также публиковали фото и видео с мест вероятных прилетов.

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НиколаевВойна России против Украины