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Окупанти ракетами вдарили по Миколаєву. Туди сьогодні приїжджав Зеленський

Фото: стовп диму на місці прильоту в Миколаєві
Автор: Ілона Свиридова

Увечері, 18 червня 2022 року, російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву. Сьогодні з робочою поїздкою в місті був президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очевидців.

За словами очевидців, у місті чули кілька вибухів. Попередньо було чотири ракети.

Інформацію про прильоти підтверджують місцеві пабліки у Telegram.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у кількох районах Дніпропетровської області сьогодні ввечері було чутно вибухи. Користувачі соцмереж також публікували фото та відео з місць ймовірних прильотів.

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МиколаївВійна Росії проти України