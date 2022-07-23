ua ru
Сб, 23 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты пытаются захватить Углегорскую ТЭС и готовят наступление на Бахмут, - сводка Генштаба

Новина українською →
Суббота 23 июля 2022 18:41
Оккупанты пытаются захватить Углегорскую ТЭС и готовят наступление на Бахмут, - сводка Генштаба Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные пытаются захватить Углегорскую ТЭС. Также готовят условия для наступления на Бахмут.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Главные события сегодняшнего дня на фронте:

  • на Волынском, Полесском и Северском направлениях оккупанты обстреляли село Стариково Сумской области, а также проводят разведку БПлА в Черниговской и Сумской областях;
  • на Слобожанском направлении российские военные пытаются сдерживать продвижение наших бойцов;
  • на Харьковском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Харьков, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Базалеевка, Гусаровка, Русская Лозовая, Уды, Малиновка. Также нанесли авиаудар рядом с Верхним Салтовим;
  • на Славянском направлении российские военные обстреляли из артиллерии районы Дубравного, Большой Камышевахи, Новой Дмитровки. Разведка пыталась найти уязвимые места в обороне наших бойцов, однако наши военные уничтожили врага;
  • на Донецком направлении оккупанты пытаются захватить Углегорскую ТЭС;
  • на Краматорском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Верхнекаменское, Резниковка, Закитное, Григоровка, Выемка и Звановка. Нанес авиаудар возле Спорного. Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить свое положение в районе Верхнекаменского. Наши бойцы нанесли врагу значительные потери;
  • на Бахмутском направлении оккупанты пытаются создать условия для наступления на Бахмут. Обстреляли наши войска в районах Травневого, Семигорья, Раздолевки, Яковлевки, Соледара, Белогоровки и ряда других населенных пунктов, а такоже нанесли удар авиацией по Покровскому и Новолуганскому. Разведка врага была уничтожена на направлениях Соледара и Покровского;
  • на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Пески, Опытное, Водяное, Шевченко, Малая Токмачка, Новоселка, Зеленое Поле, Белогорья и многих других, а также нанесли авиаудар вблизи Красногоровки и Каменки;
  • на Южнобугском направлении российские военные пытаются не допустить продвижения наших бойцов. Проводят разведку БПлА и продолжают обстрелы вдоль линии соприкосновения.

Напомним, РБК-Украина писало о новых потерях российских военных с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. Наши бойцы ликвидировали еще около 240 оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Генштаб ВСУ
NEWS
Уничтожено еще 240 российских оккупантов: Генштаб обновил потери врага
Уничтожено еще 240 российских оккупантов: Генштаб обновил потери врага
DAILY
Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет