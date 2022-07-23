Оккупанты пытаются захватить Углегорскую ТЭС и готовят наступление на Бахмут, - сводка Генштаба
Фото: российские военные (Getty Images)
Российские военные пытаются захватить Углегорскую ТЭС. Также готовят условия для наступления на Бахмут.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Главные события сегодняшнего дня на фронте:
- на Волынском, Полесском и Северском направлениях оккупанты обстреляли село Стариково Сумской области, а также проводят разведку БПлА в Черниговской и Сумской областях;
- на Слобожанском направлении российские военные пытаются сдерживать продвижение наших бойцов;
- на Харьковском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Харьков, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Базалеевка, Гусаровка, Русская Лозовая, Уды, Малиновка. Также нанесли авиаудар рядом с Верхним Салтовим;
- на Славянском направлении российские военные обстреляли из артиллерии районы Дубравного, Большой Камышевахи, Новой Дмитровки. Разведка пыталась найти уязвимые места в обороне наших бойцов, однако наши военные уничтожили врага;
- на Донецком направлении оккупанты пытаются захватить Углегорскую ТЭС;
- на Краматорском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Верхнекаменское, Резниковка, Закитное, Григоровка, Выемка и Звановка. Нанес авиаудар возле Спорного. Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить свое положение в районе Верхнекаменского. Наши бойцы нанесли врагу значительные потери;
- на Бахмутском направлении оккупанты пытаются создать условия для наступления на Бахмут. Обстреляли наши войска в районах Травневого, Семигорья, Раздолевки, Яковлевки, Соледара, Белогоровки и ряда других населенных пунктов, а такоже нанесли удар авиацией по Покровскому и Новолуганскому. Разведка врага была уничтожена на направлениях Соледара и Покровского;
- на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Пески, Опытное, Водяное, Шевченко, Малая Токмачка, Новоселка, Зеленое Поле, Белогорья и многих других, а также нанесли авиаудар вблизи Красногоровки и Каменки;
- на Южнобугском направлении российские военные пытаются не допустить продвижения наших бойцов. Проводят разведку БПлА и продолжают обстрелы вдоль линии соприкосновения.
Напомним, РБК-Украина писало о новых потерях российских военных с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. Наши бойцы ликвидировали еще около 240 оккупантов.
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