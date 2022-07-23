ua ru
Сб, 23 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти намагаються захопити Вуглегірську ТЕС й готують наступ на Бахмут, - зведення Генштабу

Новость на русском →
Субота 23 липня 2022 18:41
Окупанти намагаються захопити Вуглегірську ТЕС й готують наступ на Бахмут, - зведення Генштабу Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові намагаються захопити Вуглегірську ТЕС. Також готують умови для наступу на Бахмут.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Головні події сьогоднішнього дня на фронті:

  • на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках окупанти обстріляли село Старикове Сумської області, а також проводять розвідку БПлА в Чернігівській та Сумській областях;
  • на Слобожанському напрямку російські військові намагаються стримувати просування наших бійців;
  • на Харківському напрямку окупанти обстріляли з артилерії райони населених пунктів Харків, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Базаліївка, Гусарівка, Руська Лозова, Уди, Малинівка. Також завдали авіаудару поруч з Верхнім Салтовим;
  • на Слов’янському напрямку російські військові обстріляли з артилерії райони Дібровного, Великої Комишувахи, Нової Дмитрівки. Розвідка намагалася знайти вразливі місця в обороні наших бійців, однак наші військові знищили ворога;
  • на Донецькому напрямку окупанти намагаються захопити Вуглегірську ТЕС;
  • на Краматорському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Верхньокам’янське, Різниківка, Закітне, Григорівка, Виїмка та Званівка. Завдав авіаудару біля Спірного. Штурмовими діями окупанти намагалися покращити своє положення в районі Верхньокам’янського. Наші бійці завдали ворогу значних втрат;
  • на Бахмутському напрямку окупанти намагаються створити умови для наступу на Бахмут. Обстріляли наші війська в районах Травневого, Семигір’я, Роздолівки, Яковлівки, Соледара, Білогорівки та низки інших населених пунктів та завдали удару авіацією по Покровському та Новолуганському. Розвідка ворога була знищена на напрямках Соледара та Покровського;
  • на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстріляли цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Новобахмутівка, Піски, Опитне, Водяне, Шевченко, Мала Токмачка, Новосілка, Зелене Поле, Білогір’я та багатьох інших, а також завдали авіаудару поблизу Красногорівки та Кам’янки;
  • на Південнобузькому напрямку російські військові намагаються не допустити просування наших бійців. Проводять розвідку БПлА й продовжують обстріли вздовж лінії зіткнення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про нові втрати російських військових з початку повномасштабного вторгнення на територію України. Наші бійці ліквідували ще близько 240 окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Генштаб ВСУ
NEWS
Знищено ще 240 російських окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
Знищено ще 240 російських окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років