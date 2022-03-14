Оккупанты пытаются захватить населенные пункты в районе города Изюм, - Генштаб

Россия уже 19-й день разрушает украинские города и убивает мирное население. В частности, оккупанты предпринимают попытки овладеть населенными пунктами в районе города Изюм Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Отмечается, что группировка сил обороны продолжает вести оборонительную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон.

Ранее мы сообщали, что мэр Изюма отказался выполнить ультиматум оккупантов.

Также мы писали, что в Изюм доставили гуманитарную помощь. Полгорода оказалось в заложниках оккупантов.

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