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Мэр Изюма отказался выполнить ультиматум оккупантов. Требовали пропустить технику на Харьков

Новина українською →
Харьков, Четверг 10 марта 2022 23:50
Мэр Изюма отказался выполнить ультиматум оккупантов. Требовали пропустить технику на Харьков Фото: оккупанты фактически уничтожили Изюм после отказа мэра выполнить ультиматум (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Мэр Изюма отказался выполнить ультиматум российских оккупантов с требованием беспрепятственно пропустить их технику на Харьков. В отместку захватчики начали обстреливать город и фактически его уничтожили.

Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Глава ОВА отметил, что на мэра Изюма выходили представители оккупантов с предложением открыть мосты для беспрепятственного продвижения их техники в сторону Харькова. Однако городской голова и местные жители отказались выполнить это требование захватчиков.

"Нет, это украинский город, и они не будут помогать и содействовать оккупантам в продвижении по Украине", - добавил Синегубов.

По его словам, после этого захватчики начали интенсивно обстреливать Изюм. Затем они еще раз выдвинули ультиматум местным властям с тем же требованием, но получили отказ и сразу начали уничтожать город.

Напомним, ранее заместитель городского головы Изюма Владимир Мацокин назвал последствия обстрелов новой Хатынью.

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