Мэр Изюма отказался выполнить ультиматум оккупантов. Требовали пропустить технику на Харьков

Мэр Изюма отказался выполнить ультиматум российских оккупантов с требованием беспрепятственно пропустить их технику на Харьков. В отместку захватчики начали обстреливать город и фактически его уничтожили.

Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода" .

Глава ОВА отметил, что на мэра Изюма выходили представители оккупантов с предложением открыть мосты для беспрепятственного продвижения их техники в сторону Харькова. Однако городской голова и местные жители отказались выполнить это требование захватчиков.

"Нет, это украинский город, и они не будут помогать и содействовать оккупантам в продвижении по Украине", - добавил Синегубов.

По его словам, после этого захватчики начали интенсивно обстреливать Изюм. Затем они еще раз выдвинули ультиматум местным властям с тем же требованием, но получили отказ и сразу начали уничтожать город.