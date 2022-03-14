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Окупанти намагаються захопити населені пункти в районі міста Ізюм, - Генштаб

Автор: Тетяна Самарук

Росія вже 19-й день руйнує українські міста та вбиває мирне населення. Зокрема, окупанти роблять спроби оволодіти населеними пунктами в районі міста Ізюм Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Російські військові намагаються захопити місто Ізюм. Однак, українські військові мужньо тримають оборону.

Зазначається, що угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон.

Раніше ми повідомляли, що мер Ізюма відмовився виконати ультиматум окупантів.

Також ми писали, що в Ізюм доправили гуманітарну допомогу. Півміста опинилося в заручниках окупантів.

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