Окупанти намагаються захопити населені пункти в районі міста Ізюм, - Генштаб

Росія вже 19-й день руйнує українські міста та вбиває мирне населення. Зокрема, окупанти роблять спроби оволодіти населеними пунктами в районі міста Ізюм Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Російські військові намагаються захопити місто Ізюм. Однак, українські військові мужньо тримають оборону.
Зазначається, що угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон.
Раніше ми повідомляли, що мер Ізюма відмовився виконати ультиматум окупантів.
Також ми писали, що в Ізюм доправили гуманітарну допомогу. Півміста опинилося в заручниках окупантів.
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