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Оккупанты пытаются взять под контроль Рубежное и готовятся к наступлению на Лисичанск, - ОВА

Фото: оккупанты пытаются взять под контроль Рубежное и готовятся к наступлению на Лисичанск (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

При поддержке авиации и артиллерии основные усилия враг сосредоточил на попытке взятия под контроль Рубежного. Оккупанты готовятся к продолжению наступательных действий в направлении Лисичанска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.

Отмечается, что российские военные увеличили огневое влияние и пытаются прорвать оборону.

При этом на территории Луганской и Донецкой областей успешно отбиты шесть атак россиян, уничтожены 20 танков, одна артиллерийская система, 28 единиц боевой бронированной техники, один специальный бронированный автомобиль и пять единиц автомобильной техники.

Подразделения ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

За минувшую неделю отбита 71 вражеская атака. Уничтожены 67 танков, 26 артиллерийских систем (из них 7 РСЗО), 110 единиц боевой бронированной техники, пять специальных бронированных автомобилей, четыре единицы специальной инженерной и 39 единиц автомобильной техники врага.

Подразделениями ПВО сбиты два самолета, один вертолет, одна крылатая ракета и 33 беспилотных летательных аппарата оккупантов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинские военные отошли на более прочные позиции от Попасной. По словам начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, в городе разрушено все.

Также в результате обстрела водоканала в Попасной - миллион человек, в том числе и жители оккупированной части Донбасса остались без водоснабжения.

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Луганск