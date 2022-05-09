Окупанти намагаються взяти під контроль Рубіжне і готуються до наступу на Лисичанськ, - ОВА

Відзначається, що російські військові збільшили вогневий вплив і намагаються прорвати оборону.

При цьому на території Луганської та Донецької областей успішно відбиті шість атак росіян, знищені 20 танків, одна артилерійська система, 28 одиниць бойової броньованої техніки, один спеціальний броньований автомобіль і п'ять одиниць автомобільної техніки.

Підрозділи ППО збили три безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

За минулий тиждень відбита 71 ворожа атака. Знищено 67 танків, 26 артилерійських систем (з них 7 РСЗВ), 110 одиниць бойової броньованої техніки, п'ять спеціальних броньованих автомобілів, чотири одиниці спеціальної інженерної та 39 одиниць автомобільної техніки ворога.

Підрозділами ППО збиті два літаки, один вертоліт, одна крилата ракета і 33 безпілотних літальних апарати окупантів.