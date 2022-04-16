Окупанти намагаються відновити інтенсивну повітряну розвідку, - Одеська ОВА

Російські окупанти намагаються відновити інтенсивну повітряну розвідку. Це відбувається як вдень, так і вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Одеської ОВА Сергія Братчука під час відеозвернення.

"Ніч пройшла під сигнали тривоги. Ворог намагається відновити інтенсивну повітряну розвідку. Сили оборони продовжують виконувати завдання за призначенням. Дякую усім одеситам та мешканцям області, хто повідомляє про рашистські дрони", - сказав Братчук.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Одеській області ЗСУ знищили ворожий безпілотник.

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