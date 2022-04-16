ru ua
Сб, 16 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти намагаються відновити інтенсивну повітряну розвідку, - Одеська ОВА

Новость на русском →
Одеська область, Субота 16 квітня 2022 08:27
Окупанти намагаються відновити інтенсивну повітряну розвідку, - Одеська ОВА Фото: окупанти намагаються відновити інтенсивну повітряну розвідку (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти намагаються відновити інтенсивну повітряну розвідку. Це відбувається як вдень, так і вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Одеської ОВА Сергія Братчука під час відеозвернення.

"Ніч пройшла під сигнали тривоги. Ворог намагається відновити інтенсивну повітряну розвідку. Сили оборони продовжують виконувати завдання за призначенням. Дякую усім одеситам та мешканцям області, хто повідомляє про рашистські дрони", - сказав Братчук.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Одеській області ЗСУ знищили ворожий безпілотник.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Війна Росії проти України
NEWS
52-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
52-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Олег Синєгубов: Битву за Харків Росія вже насправді програла
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олег Синєгубов: Битву за Харків Росія вже насправді програла