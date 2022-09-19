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Оккупанты пытаются продвинуться на Бахмутском направлении: карта боев на 19 сентября

Новина українською →
Донецк, Понедельник 19 сентября 2022 09:29
Оккупанты пытаются продвинуться на Бахмутском направлении: карта боев на 19 сентября Фото: оккупанты пытаются продвинуться на Бахмутском направлении (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают попытки наступления на Бахмутском направлении (Донецкая область). Частичные успехи оккупантов заметны под Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deepstatemap.

Так, согласно данным портала, оккупационные войска имеют частичный успех возле населенных пунктов Одрадовка и Веселая Долина.

Оккупанты пытаются продвинуться на Бахмутском направлении: карта боев на 19 сентября

Стоит отметить, что Донецкая линия фронта (примерно от Бахмута до Марьинки) - это единственное направление, где россияне пытаются осуществлять наступательные действия. На остальных участках фронта оккупанты придерживаются глубокой обороны и пытаются отбивать атаки украинских войск.

Оккупанты пытаются продвинуться на Бахмутском направлении: карта боев на 19 сентября

Напомним, по данным ISW, россияне ведут бессмысленные наступательные операции возле Донецка и Бахмута вместо того, чтобы сосредоточиться на обороне от украинских контрнаступлений, прогресс которых продолжается.

Мы вчера писали, что Вооруженные силы Украины, вероятно, продвинулись еще ближе к населенному пункту Лиман в Донецкой области.

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