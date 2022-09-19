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Окупанти намагаються просунутися на Бахмутському напрямку: карта боїв на 19 вересня

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Донецьк, Понеділок 19 вересня 2022 09:29
Окупанти намагаються просунутися на Бахмутському напрямку: карта боїв на 19 вересня Фото: окупанти намагаються просунутися на Бахмутському напрямі (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують спроби наступу на Бахмутському напрямі (Донецька область). Часткові успіхи окупантів помітні під Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deepstatemap .

Так, згідно з даними порталу, окупаційні війська мають частковий успіх біля населених пунктів Одрадівка та Весела Долина.

Окупанти намагаються просунутися на Бахмутському напрямку: карта боїв на 19 вересня

Варто зазначити, що Донецька лінія фронту (приблизно від Бахмута до Мар'їнки) – це єдиний напрямок, де росіяни намагаються здійснювати наступальні дії. На решті ділянках фронту окупанти дотримуються глибокої оборони та намагаються відбивати атаки українських військ.

Окупанти намагаються просунутися на Бахмутському напрямку: карта боїв на 19 вересня

Нагадаємо, за даними ISW, росіяни ведуть безглузді наступальні операції біля Донецька та Бахмута замість того, щоб зосередитись на обороні від українських контрнаступів, прогрес яких продовжується.

Ми вчора писали, що Збройні сили України, мабуть, просунулися ще ближче до населеного пункту Лиман на Донеччині.

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