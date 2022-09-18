Аналитики ISW рассказали о бессмысленных наступательных операциях оккупантов возле Донецка и Бахмута

Оккупанты ведут бессмысленные наступательные операции возле Донецка и Бахмута вместо того, чтобы сосредоточиться на обороне от украинских контрнаступлений, прогресс которых продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

"Российские войска продолжают атаковать Бахмут и разные села вблизи Донецка, имеющие эмоциональное значение для провоенных жителей так называемой "ДНР" и ничего больше", - отметили аналитики.

В ISW указывают, что оккупанты направляют на эти усилия резервы, которые итак ограничены, когда в то же время есть более уязвимые российские оборонные линии, которые были наспех возведены вдоль реки Оскол на востоке Харьковской области.

"Россияне не могут надеяться на достаточно масштабные успехи в районе Бахмута или Донецка, чтобы сорвать украинские контрнаступления, и, похоже, продолжают почти все автоматизированные усилия по закреплению в Донецкой области, которые все больше отрываются от общих реалий театра боевых действий", - отмечают специалисты.

Кроме этого, в Институте изучения войны рассказали, что несостоятельность оккупантов перебросить масштабные подкрепления к востоку Харьковской и Луганской областей, оставляет большую часть захваченной РФ северо-восточной территории Украины крайне уязвимой к дальнейшим контрнаступлениям ВСУ.