Оккупанты пытаются привлечь украинскую молодежь к пророссийским организациям, - разведка

"Оккупационные администрации на временно оккупированных территориях Херсонской области пытаются насаждать пророссийское мировоззрение среди украинской молодежи. Одним из главных элементов этой политики стало так называемое "военно-патриотическое воспитание", - пишет разведка.

Для этого оккупанты формируют "организации" вроде "Молодые строители Херсонской области", "Молодежь Херсона" и другие. Старшее поколение также заставляют вступать в недавно созданный "Союз матерей Херсонской области" и так далее.

Разведка отмечает, что это является частью создания фальшивого воображения о якобы поддержке местного населения оккупационного режима.

"В "Федеральном агентстве по делам молодежи России" анонсировано проведение на оккупированных территориях общероссийских детско-юношеских конкурсов "Планета больших перемен" и "Большая перемена". По приглашению представителей санкт-петербургского отделения всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия" 31 июля "юнармейцы" из "ДНР" примут участие в главном военно-морском параде в Санкт - Петербурге", - добавляет разведка.