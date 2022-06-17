Оккупанты пытаются отрезать Лисичанск, а ВСУ готовятся вернуть Изюм и Лиман, - ISW

Аналитики ISW при этом обращают внимание на слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что россияне одновременно атакуют на девяти направлениях.

Кроме того, в отчете отмечается заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов об изменении тактики россиян: они теперь используют небольшие штурмовые группы вместо полноценных батальонно-тактических групп.

В то же время украинские силы, вероятно, возобновили контрнаступательную операцию на запад и северо-запад от Изюма. По оценке аналитиков ISW, ее целью могут быть наземные пути снабжения, которые россияне используют для обеспечения оккупационных войск в районе Изюма и Лимана.

В отчете также сообщается, что взрыв в Чернобаевке, в результате которого погибли мирные жители, могли устроить россияне, чтобы настроить местное население против ВСУ.

Отмечается, что россияне могут устраивать атаки под фальшивым флагом возле Херсона, чтобы помешать поддержке населения украинских контрнаступальных операций.

Напомним, по данным ISW, украинское сопротивление на временно оккупированных территориях и угроза морской блокады на юге мешают планам России по аннексии.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинские военные продолжают удерживать стратегическую инициативу в боях против российских солдат. По его словам, одними из главных целей Украины являются деоккупация всех захваченных населенных пунктов и восстановление разрушенных регионов.

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