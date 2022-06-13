Оккупанты пытаются окружить Лисичанск, но делают ошибки и проваливают штурмы, - ISW

Российские войска пытаются окружить Лисичанск, но делают ошибки и терпят неудачи при штурме. Враг разрушил два моста через Северский Донец, тогда как следовало стремиться захватить их.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Российские оккупанты продолжают наземные штурмы в Северодонецке и его окрестностях под прикрытием сильного артиллерийского огня, но по состоянию на 12 июня не установили полный контроль над городом.

Россияне провели безуспешные штурмовые операции во Врубовке и Николаевке,

По мнению аналитиков ISW, россияне, вероятно, рассчитывают, что смогут прорваться либо в районе Тошковки, либо из Попасной на север, а затем окружить Лисичанск или атаковать его с западного берега Северского Донца.

В то же время очередная попытка российских войск атаковать Тошковку оказалась безуспешной.

Захватчики разрушили два моста через реку Северский Донец между Северодонецком и Лисичанском и ведут массированный обстрел третьего.

"Российские войска, в принципе, должны стремиться захватить мосты, а не разрушать их, поскольку у них есть проблемы с форсированием реки Северский Донец. Возможно, они надеются заблокировать украинских защитников в Северодонецке, отрезав им путь к отступлению, но кажется маловероятным, что выгода от захвата относительно небольшого числа военных ВСУ выше затрат на создание переправы через реку", – отметили аналитики.

Враг также предпринимал безуспешные попытки продвижения на Довгенькое, Долину и Мазановку между Изюмом и Славянском.

Напомним, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что по состоянию на субботу, 11 июня, под контролем Вооруженных сил Украины находится третья часть Северодонецка.

Также мы писали, что российские войска часами обстреливают завод "Азот" в Северодонецке, в результате чего там продолжается масштабный пожар.

Ранее возле Лисичанска украинские военные не дали продвинуться российской военной колонне. Они точно атаковали технику врага.

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